Nos próximos dias 12 e 13 de setembro será realizado a 10ª edição do Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões (ABCR). O evento vai reunir representantes de poderes concedentes, parlamentos, órgãos de controle e concessionárias de rodovias para debater sobre temas críticos para a continuidade das concessões de rodovias no Brasil.

Os painéis de discussão dissecarão os temas da eficácia do planejamento da infraestrutura, financiabilidade dos programas de concessão de rodovias, a função dos órgãos de controle, o papel do poder Judiciário na evolução da jurisprudência envolvendo o setor de concessões de rodovias, e a atuação do Congresso Nacional e órgãos de controle em relação ao tema.

“Todos os setores envolvidos, públicos e privados, reconhecem que concessão de rodovia é a solução mais adequada, se não a única, para as necessidades logísticas do Brasil. No entanto, vivemos um impasse em relação às regras que definirão a sobrevivência das concessões existentes e o sucesso das que ainda serão lançadas. A proposta do Congresso ABCR é apontar os caminhos para solução desse impasse”, comenta César Borges, presidente-executivo da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR.