A linha Sprinter está completando 20 anos de Brasil. O modelo chegou ao mercado brasileiro com a missão de substituir a família de comerciais leves MB 180, lançada, porém importada da Espanha desde o final de 1993.

Desde a sua introdução no País, em 1997, foram comercializadas 127 mil unidades. Em 2016 foram vendidas 18.091 veículos e somente entre janeiro e julho foram comercializadas 9.719.

Em comemoração a data, a Mercedes-Benz anunciou o lançamento da “Sprinter Edição Especial 20 anos no Brasil”. Uma série única, exclusiva e limitada, de 20 unidades.

Todas unidades da “Sprinter Edição Especial 20 anos no Brasil” ganharam uma configuração diferenciada. Além das tecnologias já conhecidas no mercado (entre elas, o ESP Adaptativo 9i® e o Assistente de Ventos Laterais – Crosswind Assyst), esta edição comemorativa recebeu itens de segurança que são inéditos na linha Sprinter, como assistente de partida em rampa e câmera de ré.

Outros diferenciais são o piloto automático com limitador de velocidade, volante multifuncional, alarme, rodas de liga leve, airbags para motorista e acompanhante, para-choques na cor do veículo, grade cromada e adesivo alusivo aos 20 anos no Brasil.

Atualmente, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná são os maiores mercados da Sprinter no País.

A família Sprinter é formada pelos modelos 313CDI Street (PBT de 3.500kg), 415 CDI (PBT de 3.880kg) e 515 CDI (PBT de 5.000kg). A linha oferece três opções de entre-eixos: curto (3.250mm), longo (4.325mm) e extra-longo (4.325mm). A oferta da família Sprinter supera 60 versões de configuração.

A linha Sprinter de vans de passageiros é composta por quatro versões: 9+1 (nove assentos para passageiros mais o banco do motorista), 15+1, 17+1 e 20+1. Atende tanto o transporte urbano, quanto escolar, fretamento e turismo.

Mercedes-Benz vence licitação e comercializa 800 furgões para o SAMU

A Sprinter venceu a licitação de 800 furgões para transformação em UTI móvel para atendimento no SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Ministério da Saúde. O primeiro lote de 220 ambulâncias será entregue até o mês de setembro. Essas ambulâncias serão distribuídas para cidades de várias regiões.

A Sprinter também se destacou no setor de entrega de encomenda. Foram vendidos 45 furgões Sprinter 313 CDI Street para a Locamerica, que irá destinar esses veículos ao atendimento à DHL, empresa líder mundial em serviços postais, expressos, e-commerce e logística. ”, ressalta Jefferson. “Além da agilidade e facilidade de direção e manobras, vantagens essenciais especialmente nas vias urbanas, os furgões Sprinter Street oferecem elevada capacidade de carga, contribuindo para maior produtividade no transporte e com excelente custo operacional para os clientes. Também podem circular sem restrições nas áreas centrais das grandes cidades”.

Com o crescente sucesso da Sprinter, a Mercedes-Benz vem registrando um aumento sistemático de participação de mercado no segmento de Large Vans (3,5 a 5 toneladas de PBT). “Em apenas cinco anos, aumentamos nosso market share em quase 20 pontos percentuais, saltando de 15% em 2012 para quase de 33% em 2017”, afirma Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil.

Em 2017, no acumulado de janeiro a julho, foram emplacadas 3.201 unidades da Linha Sprinter, considerando todos os modelos de vans, furgões e chassis com cabina comercializados para o mercado brasileiro. Com isso, a Mercedes-Benz obteve a participação de 33%, representando 6,6 pontos percentuais a mais em relação aos 26,3% do mesmo período de 2016, no segmento de Large Vans.