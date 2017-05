A tarifa de pedágio nas praças da rodovia BR-101/BA/ES, trecho do entroncamento com a BA-698 (acesso a Mucuri/BA) até a divisa ES/RJ, administrado pela concessionária ECO101 estão mais caros desde a zero hora desta quinta-feira (18/5). O reajuste foi autizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A tarifa reajustada para veículos da categoria 1 passa de R$ 3,60 para R$ 4,10 na P1, em Pedro Canário (ES); de R$ 4,80 para R$ 5,50 na P2, em São Mateus (ES); de R$ 4,50 para R$ 5,20 na P3, em Aracruz (ES); de R$ 4,30 para 5,00 na P4, em Serra (ES); de R$ 4,50 para R$ 5,20 na P5, em Guarapari (ES); de R$ 3,80 para 4,40 na P6, em Itapemirim (ES); e de R$ 2,10 para R$ 2,40 na P7, em Mimoso do Sul (ES).

O objetivo da revisão tarifária consiste em manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre a ANTT e a concessionária, além de aplicar a recomposição tarifária, de acordo com a variação do IPCA do período, que neste caso é de 4,57%. A alteração foi calculada a partir da combinação de três itens previstos em contrato: reajuste, revisão e arredondamento.