Going2 Corporation S/A desenvolveu a plataforma Carromama Fleet Starter. O software contribui para os controles da frota e gera informações para melhores tomadas de decisões das empresas. O programa auxilia no controle de manutenções preventivas e corretivas, pneus, sinistros, abastecimentos, pedágios, estacionamento, multas, controle de CNH dos colaboradores, status dos veículos, histórico de desmobilização da frota entre outras funções.

Com o software também é possível ajudar as empresas que possuem a frota pool (na qual os motoristas compartilham os veículos). O sistema direciona custos dos veículos e ainda identifica os responsáveis por multas e ocorrências de transito. Todo o histórico de utilização fica registrado podendo ser acessado de qualquer lugar. O recurso contribui para uma direção mais responsável dos colaboradores e ainda reduz custos.

Como funciona o sistema

O Carrorama Fleet Starter utiliza plataforma web e mobile, possibilitando o acesso em qualquer lugar e em tempo real, com segurança e agilidade, sem a necessidade de infraestrutura local. O sistema armazena todas as informações em nuvem, utilizando servidores com alta segurança, possibilitando relatórios e _dashboards_ completos para visão ampla da frota. A solução permite interação com smartphones com plataforma Android e iOS, oferecendo opções de mobilidade e abrangência na operação.