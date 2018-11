Para disponibilizar pneus que atendam às principais necessidades do segmento de transporte, os fabricantes do setor consideram no desenvolvimento de cada novo produto uma série de itens, principalmente em relação ao tipo de aplicação a que se destina. Eficiência, quilometragem, alto índice de recapabilidade, resistência ao rolamento e comportamento seguro em diversas situações de pavimento, estão entre os pontos mais observados para que o pneu entregue qualidade, economia e segurança para o transportador.

Além de produtos com alta tecnologia, o grande desafio dos fabricantes do setor é oferecer uma solução completa para o consumidor durante toda a vida do pneu. E para que isso aconteça, os investimentos em novas tecnologias e técnicas de construção estão sempre entre os principais objetivos da empresa para garantir a confiança do consumidor, conforme disse Ana Cláudia Pugina, diretora de Marketing da Prometeon do Brasil para as Américas.

A empresa é a ex-Pirelli Industrial – que produz e comercializa pneus com a marca Pirelli para caminhões, ônibus, tratores e máquinas de construção e mineração. Ana Pugina acrescenta que a linha de produtos da companhia evolui constantemente para atender as demandas do mercado, seja com produtos novos ou medidas.

“Hoje, a série 01 é o produto que melhor exemplifica o resultado do nosso trabalho. Os pneus são feitos com processo que utiliza uma revolucionária cintura metálica em forma espiral e sem emendas. Esta tecnologia chamada SATT™ (Spiral Advanced Technology for Truck), garante desempenho superior com maior durabilidade, reduzindo o consumo de combustível graças à redução da resistência ao rolamento”, explicou.

Em relação a soluções que facilitam o dia a dia do transportador e autônomo, a empresa oferece o pacote de serviços Fleet Solutions, composto por ferramentas que proporcionam o melhor custo de operação, facilidade de manutenção e gerenciamento dos pneus. “Tudo isso garante ao frotista ou proprietário maior retorno do seu investimento, otimizando custos, consumo de combustível e reduzindo a emissão de CO2, independente do caminhão”, adicionou.

Dentro desse conceito, a empresa disponibiliza a ferramenta Fleet Check, composta de leitor de pressão e profundidade da banda de rodagem e software de coleta dados relativos ao uso dos pneus. Outra é a Fleet Management, gerenciamento online de todo o processo utilizado pela frota, incluindo a parte de faturamento. O terceiro serviço oferecido, conforme destaca Ana Pugina é o sistema de reforma Novateck.

“Nós estamos investindo em serviços para as frotas e motoristas autônomos e também em soluções que em breve estarão à disposição dos nossos clientes. Hoje já temos o Cyberfleet, que entrega dados de temperatura e pressão dos pneus de forma rápida e precisa por meio de um aplicativo que recebe informações de um sensor instalado dentro do pneu. Futuramente, vamos entregar ao mercado novas soluções aos nossos clientes, sempre buscando gerar economia aos transportadores”, informou.

Rafael Figueiredo, gerente de produtos pneus de carga e recapagem da Continental Pneus, ressalta que o mercado de pneus tem mostrado grandes evoluções nos últimos anos, com produtos que oferecem performance cada vez maior, com altas quilometragens. Afirma que a empresa introduziu novas tecnologias que elevam o nível de segurança, de conforto e resistência dos produtos da marca.

Em relação ao futuro, disse que o cliente deve esperar produtos que tenham um maior nível de interação com o usuário, informando, por exemplo sua pressão, temperatura, índice de desgaste e momento de retirada para reforma, entre outros procedimentos, auxiliando em uma manutenção preventiva mais eficiente. Figueiredo acrescentou que a Continental disponibiliza produtos que visam a redução no custo total da operação para o motorista autônomo ou frotista.

Algumas das tecnologias já disponíveis e aplicadas nos pneus da marca são a Air Keep Inner Liner™, que aumenta em até 50% a retenção da pressão de ar; VAI™ e VAI+ ™, monitora e alerta o condutor para eventuais irregularidades no alinhamento; Composto Especial HYBRID; Talão Reforçado, para ampliar a durabilidade ; + 5 Cord, estabilizador de cintas; tecnologia 3D de aderência ao solo e Triangle Belt.

Figueiredo lembra que os pneus representam um grande custo para as frotas, por isso devem ser monitorados de perto. Destacou que, em breve, a empresa passará a oferecer no mercado tecnologias de monitoramento inteligentes, como o Intelligent Tire Continental, ContiPressureCheck™ (pressão dos pneus monitorada por radiofrequência) e Conti Yard Reader (monitoramento automático de pressão e temperatura). “Os sistemas ajudam a reduzir os custos de condução com um menor consumo de combustível e a prolongar a vida útil do pneu”, explicou.

Além das tecnologias de construção e monitoramento dos pneus, há outros campos a serem explorados. A Bridgestone, por exemplo, trabalha para criar produtos mais leves e menos agressivos ao meio ambiente, conforme explica o diretor de marketing, Oduvaldo Viana, ao comentar que a empresa investe também em tecnologias para criar produtos de borracha mais sustentáveis e novas fontes renováveis de borracha natural, como o da planta guaiúle.

A empresa oferece uma linha completa de produtos para o segmento rodoviário. Entre eles o Firestone FS440; o Bridgestone radial R268, para uso em eixos direcionais, livres e de tração; o Bridgestone M736 e Firestone FD663 II, ambos desenvolvidos e elaborados para o eixo de tração de caminhões que operam em rodovias pavimentadas de curtas, médias e longas distâncias.

Viana acrescenta que a Bridgestone desenvolve constantemente inovações tecnológicas buscando a melhor performance para cada tipo de aplicação de nossos produtos. Ele cita a tecnologia Cooling fin, exclusiva da marca e utilizada para pneus comerciais urbanos, caminhões e ônibus. Como benefícios, essa tecnologia possibilita uma dissipação mais eficiente de calor e, consequentemente, maior resistência da região do talão e maior durabilidade da carcaça, contribuindo para múltiplas reformas”, destacou.

Quanto ao futuro, Viana destacou a mobilidade e os veículos autônomos, advertindo que se trata de um cenário em que os pneus devem estar preparados para atender a essa nova tendência. “Outro aspecto importante é a eficiência energética, que certamente vai requerer produtos com menor resistência ao rolamento”, finalizou.

A Michelin, por sua vez, continua inovando e buscando soluções para atender melhor as necessidades de seus clientes, conforme explicou a diretora de marketing para a América do Sul, Isabella Ferraz. De acordo com ela, a empresa trouxe recentemente para o mercado uma nova geração de pneus trativos. Trata-se do Michelin X Multi D2 295/80 R22.5, desenvolvido para veículos que exigem mais força e tratividade dos pneus para movimentar sua carga. “O novo Michelin X Multi D2 é um pneu mais resistente, seguro e econômico, que combina as mais inovadoras tecnologias, oferecendo inúmeros ganhos aos clientes, entre eles maior segurança nas estradas”, concluiu.

Gustavo Mendes, gerente de trade marketing da Goodyear, explicou que todo pneu desenvolvido e lançado pela empresa tem como objetivo de proporcionar maior quilometragem e menor custo por quilômetro rodado. “Segundo ele, desde 2015 a empresa vem reformulando sua linha de pneus comerciais com a introdução da MaxSeries, para entregar ao frotista e autônomo mais eficiência de acordo com cada aplicação.

Acrescentou que uma das tecnologias que contribuem para a melhor performance é a High Elongation Wire – cordonéis de aço desenvolvidos para proporcionar mais elasticidade e melhor aderência dos compostos. Disse que essas e outras tecnologias ajudam a MaxSeries a ter melhor quilometragem na vida original e maior índice de recapabilidade. “O Fuel Max, por exemplo, é direcionado para aplicações rodoviárias e possui graduação B do Inmetro em resistência ao rolamento, gerando economia de combustível e mais quilometragem em relação ao antecessor”, destacou.

Mendes disse que é importante oferecer mais do que pneus para conquistar o cliente, por isso a empresa vende uma solução completa para o transportador, o “ciclo completo para o pneu”. Reforçou que a Goodyear oferece a maior rede de revendedores, assistência técnica em todo o País, ferramenta de gestão e produtos de recapagem com garantia total. “Assim, o cliente fica resguardado em todos os sentidos para fazer a manutenção e obter um diagnóstico preciso do pneus”.

Para terminar, ele lembra que a empresa disponibiliza também o chip Rfid e a ferramenta ControlMax, sistema de gestão de pneus. O frotista que adquire o sistema tem um software online para controle dos pneus da frota, aplicativo para celular e ferramenta para aferir a profundidade dos sulcos, a pressão dos pneus. Com planejamento e manutenção correta, o frotista consegue reduzir os custos”.