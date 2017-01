Por que essa tecnologia é melhor do que a concorrência?

As transmissões automatizadas Torqshift foram desenvolvidas a partir da renomada caixa Eaton RT, famosa por sua alta durabilidade e robustez. Por conta de ser uma caixa “seca”, isto é, não-sincronizada, as trocas de marcha ocorrem no tempo do motor, dispensando nessa operação a atuação da embreagem. Dessa maneira, além da suavidade nas trocas, a vida útil do conjunto platô/disco é muito maior, além de maior durabilidade para o lubrificante do sistema.

Outro diferencial das caixas Torqshift é a função Kickdown, ausente nos sistemas concorrentes, e que proporciona o melhor aproveitamento do torque e da potência do motor em ultrapassagens e retomadas de velocidade. A Função Low é mais uma vantagem, a qual garante o máximo rendimento do freio-motor e maior durabilidade do freio de serviço em declives.

Além disso, as caixas Torqshift possuem engates inteligentes, selecionando automaticamente a melhor marcha de partida nos modos Drive e Manual, bem como possuem pedal do acelerador de dois estágios, permitindo dois modos de condução: Modo Economia e Modo Performance.

Em aclives, o sistema HLA (Hill Launch Assist) mantém o veículo imóvel por até três segundos, facilitando manobras à frente ou à ré, nessas condições. Por fim, a Torqshift se diferencia das demais caixas de transmissão por conta da Função Creep com acionamento inteligente. Essa função permite o avanço lento do veículo sem a necessidade de se manter o pé no acelerador, bastando apenas um único e breve toque no pedal.