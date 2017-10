Os principais objetivos da utilização da telemetria nas frotas são o aumento da eficiência nos serviços e redução de custos e acidentes. As soluções de telemetria podem reduzir em até 30% os custos operacionais. A afirmação é da MiX Telematics, que participa da Fenatran 2017 com algumas soluções dedicadas a mercados específicos, como transporte especiais e de cargas perigosas, agronegócios, transporte de leite, concessionárias de rodovias, logística/distribuição e transporte coletivo (urbano e rodoviário).

“Soluções de telemetria para gestão de frotas estão revolucionando o mercado de transportes, pois além de reduzir custos operacionais em até 30%, tornam as operações mais eficientes, com maior percepção de qualidade nos serviços prestados, possibilitando um diferencial competitivo imbatível”, diz Bruno Santos, engenheiro e executivo da empresa.

Confira as novidades:

Válvula de tanque inteligente: trata-se de uma solução integrada à telemetria e caracterizada por válvulas de abertura e fechamento de compartimentos de combustível de caminhões tanque; cada saída de combustível é controlada por uma válvula controlada pela telemetria. A abertura e o fechamento da válvula estão associados a uma área georeferenciada e eventos da telemetria.

MiX Smart: tablet automotivo integrado à telemetria, que interage com o motorista em pontos importantes: informações de trajeto, eventos, mensagens importantes, apontamentos de jornada de trabalho etc. Uma das aplicações do MiX Smart é a função Rotograma Falado, mostrando ao motorista de forma visual e com voz informações do trajeto e orientando sobre boas práticas de condução, mesmo em estradas vicinais e em áreas de sombra GPRS.

MiX Vision: solução integrada à telemetria caracterizada por um conjunto de quatro câmeras instaladas no veículo direcionadas a região frontal, interior da cabine, lateral direita e lateral esquerda. O MIX Vision associado à telemetria permite a reconstituição de acidentes com imagens sem necessidade de buscar dados em servidores distintos. Em uma só visualização, os eventos críticos são registrados com vídeos e armazenados na nuvem, trazendo a facilidade e eficiência no processo de identificação do condutor, ambiente (cabine), condições da estrada, interferências nas laterais, entre outros.