Enfraquecido, Governo Federal muda discurso e informa que vai acionar as forças federais para desbloquear as estradas. O presidente Michel Temer ainda pediu o apoio dos governadores dos estados afetados pela paralisação para que usem a força policial, se necessário, para liberar as rodovias. “Não vamos permitir que a população fique sem produtos, que os hospitais fiquem sem insumos para salvar vidas e que crianças fiquem prejudicadas pelo fechamento de escolas”, disse o presidente Michel Temer durante pronunciamento.

Contudo, as estradas não estão bloqueadas, e sim os caminhões que estão parados. Tal situação deixa a impressão de que o governo não está fazendo a leitura correta da real razão da paralisação dos caminhoneiros autônomos.

“Quem bloqueia, prejudica a todos, o país, e será responsabilizado. O governo vai usar sua autoridade”, completou Temer.

Pela proposta, veja alguns dos principais pontos que o governo federal assume como compromisso:

– Reduzir em 10% o valor do óleo diesel a preços na refinaria até os próximos 30 dias;

– Reduzir a zero a alíquota da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre o diesel até o final deste ano;

– Assegurar eventuais reajustes a cada 30 dias e não mais a cada flutuação do preço internacional do petróleo;

– Reeditar, no dia 1º de junho de 2018, a Tabela de Referência do frete do serviço do transporte remunerado de cargas por conta de terceiro e mantê-la atualizada a cada três meses;

– Promover gestão junto aos estados da federação para a implementação da isenção da tarifa do pedágio sobre o eixo suspenso em caminhões que trafegam vazios

Vale ressaltar, ainda, que a paralisação dos caminhoneiros ganhou força com a adesão de motoboys e motoristas de veículos escolares.