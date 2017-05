A CART – concessionária Auto Raposo Tavares, promove na próxima sexta-feira (19/5) mais uma edição do “Acorda Motorista”, que será parte das ações do Maio Amarelo 2017. O programa acontece das 4h30 às 6h30, nas bases da Polícia Militar Rodoviária nos municípios de Presidente Epitácio, localizada no km 648, da SP-270; base PMRV de Presidente Prudente, no km 561+500, da SP-270; base PMRV de Assis, no km 445, da SP-270 e base PMRV de Ourinhos, no km 28, da SP-327.

Os motoristas s que passarem pelas bases da PMRV vão receber folhetos com dicas de segurança, realizar testes de saúde como aferição da pressão arterial e verificação do índice glicêmico e orientações sobre a importância da parada segura para o descanso, tudo gratuitamente.

Também serão trabalhadas orientações referente aos cuidados sobre a limpeza e funcionamento das lanternas traseiras e manutenção das faixas refletivas, visando o aumento da visibilidade traseira e diminuindo risco de colisão. Ao final dos testes será oferecido um café da manhã aos amigos da estrada.

A proposta deste ano do Maio Amarelo é ampliar a discussão sobre a redução e prevenção de acidentes, a campanha tem como tema “Minha escolha faz a diferença” – com o intuito de provocar uma reflexão sobre as possibilidades de escolhas seguras no trânsito.