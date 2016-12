A Tipler está comemorando o resultado positivo obtido em 2016. No primeiro semestre deste no foram cinco novoc concessionários. Na segunda metade do ano a expansão foi mantida com mais um novo parceiro. “Foi um saldo altamente positivo, principalmente porque foi conquistado em um ano considerado delicado para a economia e política brasileira, onde há muita apreensão por parte das empresas e investidores”, lembra o Gerente Comercial da Tipler, Fabiano Fratta.

Os novos parceiros da Tipler estão em diferentes regiões do Brasil. No Sudeste, em Minas Gerais, a Toca do Pneu, de Belo Horizonte juntou-se à Rede. Na Região Sul, o Paraná recebeu dois novos Concessionários: a Siga Pneus, de Marialva e a Recapadora Taquarense, de Curitiba.

No Nordeste brasileiro, no Maranhão, a BR Renovadora, de São Luiz, passou a ser mais uma parceira da marca. No Norte, no estado do Pará, o novo Concessionário é a Recapadora do Gaúcho, da cidade de Santarém. No Centro-Oeste, em Goiás, a Renovadora de Pneus São Bento, da cidade de Catalão.