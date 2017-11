A Tipler acaba de renovar a sua identidade visual. O logotipo mantém as linhas e cores originais da marca, porém, em uma releitura mais moderna. O lançamento do novo logotipo da Tipler traz um reposicionamento das linhas de produtos da marca e também de todo o conceito de comunicação com o mercado. Agora a Tipler passa a ter três linhas de bandas pré-moldadas, cada uma com características particulares para atender diversas necessidades dos transportadores e reformadores.

A linha Ultra passa a contar agora com 13 desenhos. A linha Eco+ passa por uma reestruturação, e ganha bandas com composto de borracha diferenciado. Já a recém lançada linha Forte, reúne bandas para o segmento misto e fora de estrada.

Uma das grandes novidades em termos de produtos é a TipTread, que surge como uma segunda linha da Tipler, com o diferencial de distribuição exclusiva para os Concessionários da Rede Tipler.