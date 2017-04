A ZF desenvolveu novo modelo da transmissão manual de cinco marchas 5S-580, em carcaça de Alumínio. De acordo com a empresa, as características otimiza o desempenho dos veículos por ser mais leve e como consequência reduz o consumo de combustível e aumenta a capacidade de carga útil dos veículos em até 30 kg.

Outra vantagem apontada é o benefício da maior condutividade térmica, ou seja, aumento da troca de calor com o meio, o que pode reduzir a temperatura da transmissão. Em termos de sustentabilidade, o novo modelo pode ser 100% reciclado

O modelo já está em produção seriada desde o início de fevereiro para fornecimento à Mercedes-Benz.

Alexandre Marreco, gerente de vendas da ZF na América do Sul, explica que a produção de transmissões em carcaças de Alumínio não é novidade para a ZF, que já fornece produtos com as mesmas especificações nas famílias EcoLife, EcoLite, Ecomid, Ecosplit e AS-Tronic, porém, neste caso, fez parte de um processo realizado em conjunto com a Mercedes-Benz.

Além do fornecimento para caminhões e ônibus de 8 e 10 toneladas da Mercedes-Benz, a ZF está em processo avançado de negociação com outras montadoras. A linha de montagem da 5S-580 com a nova configuração está preparada para produzir em torno de 16 mil unidades ao ano.