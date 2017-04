A empresa Pedra Branca Transportes, de Ibiraçu/ES, atingiu a meta de zerar o número de acidentes com seus veículos. O cenário foi mudando com ações simples a partir da implantação da Campanha Zero Acidentes da Volvo.

“Em 2015, quando registramos 13 acidentes com nossos veículos, conheci o conceito Zero Acidentes da Volvo, por meio de um seminário promovido pelo Programa Volvo de Segurança no Trânsito. Desde então, tem sido uma inspiração para nós em todos os sentidos”, afirma Paulo Alves Ferreira, diretor administrativo financeiro da empresa.

Na campanha desenvolvida pela Pedra Branca há o contato individual com todos os motoristas da empresa a fim de conscientizá-los sobre os temas de maior risco no trânsito, além da adesivagem dos caminhões com o selo da iniciativa. Cada caminhão trafega com o adesivo no qual está escrito: “Campanha Zero Acidentes. Faça parte você também, eu já faço”. Dentro da cabine há um lembrete sobre a família que está esperando por ele em casa.

Outra ação é o cumprimento da Lei 13.130, a “lei do descanso”, que regulamenta o tempo de trabalho de motoristas de veículos de carga. Os motoristas são orientados a não exceder a jornada de trabalho estipulada, bem como cumprir os descansos determinados. A manutenção dos veículos é criteriosa e há um rigoroso acompanhamento dos discos de tacógrafos, um dos pontos essenciais na gestão da segurança.

A empresa obteve também ganhos financeiros, com o não agravamento no valor das apólices de seguro, além da economia de valores antes gastos com consertos dos veículos ou com cargas destruídas. Além disso, não são perdidas horas de trabalho com veículos parados.