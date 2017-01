A Concessionária SPMAR, responsável pela administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel, registrou uma queda de 7% dos acidentes registrados nas vias em 2016. Em relação a gravidade dos incidentes a queda foi de 19%. Enquanto em 2015 o índice era de 0,59 feridos para cada 100 mil veículos que passavam pelos trechos administrados pela Concessionária, em 2016 esse número caiu para 0,52, apesar de aumento de 10% no fluxo de veículos em 2016, se comparado a 2015.

O índice de mortos, se considerado apenas o Trecho Sul, também apresentou redução de 14,15% em relação ao registrado em 2015.

Ações de comunicação e investimento em melhorias contribuíram para o resultado

Ao longo de todo o ano passado, a SPMAR realizou diversas ações de comunicação com o objetivo de alertar e conscientizar o motorista sobre a importância de obedecer e evitar acidentes.

Entre os assuntos abordados estavam o respeito ao s limites de velocidade, a necessidade de manter distância do veículo da frente, a importância do motorista realizar a manutenção preventiva, o uso do cinto de segurança, o perigo da combinação de álcool e direção e do uso do celular ao dirigir.

Os destaques novamente foram para Semana Nacional de Trânsito em parceria com a ARTESP; e para a Campanha Vida nos Eixos que, por meio de um Pit Stop de ações de saúde, atendeu mais de 480 caminhoneiros.

Foram investidos mais de R$ 2,5 milhões em melhorias da via. As principais iniciativas foram o aumento da fiscalização para controle de velocidade; dispositivos de segurança Viária; e sinalização e conservação e recuperação de mais de 4 mil metros quadrados de pavimento; trocas de 891 metros quadrados de placas de concreto; recuperação de 184 juntas de dilatação, limpeza de 17,2 mil metros de drenagem e desobstrução intensiva do sistema de drenagem de pontes e viadutos para prevenção de acidentes envolvendo aquaplanagem nos períodos chuvosos.

Meta ONU

Estes indicadores vão de encontro à meta traçada pela ONU, que declarou, com base em estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS), a necessidade de baixar à metade o número de mortes em acidentes de trânsito entre 2010 e 2020, período proclamado como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”.

E desde o início de sua atuação, a SPMAR mantém, em parceria com a ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) através do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, o Programa de Redução de Acidentes (PRA), que tem como meta reduzir o índice de mortes nas rodovias.