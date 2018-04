Motor, caixa de câmbio, eixo de tração e sistema de arrefecimento são as principais mudanças técnicas aplicadas pela engenharia da Ford na nova versão dos Cargos 1631, 1731, 3031, 2431, 2631 e 3131 (anteriormente com motor de 290 cv), chamados de Cargo Power. A denominação se deve à maior cavalagem do motor (saltou de 286 para 306cv) e 16% a mais de torque (1.100Nm a 2.100 rpm). Os seis modelos variam de 17 a 31 t e tração 4×2, 6×2, 6×4 e 8×2. Vale lembrar que algumas versões serão mantidas com 290cv com caixa de câmbio de seis marchas.

Outras mudanças no trem de força incluíram recalibração da caixa de câmbio automatizada de 10 velocidades, injetores mais resistentes, uma nova geometria no turbo e novos eixo traseiro e cardan e embreagem. Outras alterações aplicadas pela engenharia da Ford para dar mais potência ao modelo sem aumentar o consumo de combustível incluíram aprimoramento do sistema de arrefecimento e gerenciamento do fluxo de ar, que também passou por várias modificações para atender a necessidade de maior quantidade de ar no motor.

De acordo com Nelson Palmério, gerente de engenharia do trem de força, o Cargo Power é resultado de um projeto de engenharia robusto que privilegia não só a durabilidade e versatilidade de aplicações, mas principalmente o custo-benefício para o cliente. “Na prática, suas vantagens se traduzem em maior agilidade nas retomadas e segurança nas ultrapassagens, que aumentam a produtividade das viagens com a mesma eficiência no consumo de combustível”, acrescentou.

A Ford vai vender as primeiras 500 unidades dos modelos 2431 e 3031 de 306 cv pelo mesmo preço do modelo de 290 cv. Oswaldo Ramos, diretor de vendas e marketing Brasil, explicou que trata-se de uma oferta especial de lançamento. “Isso mostra a confiança no sucesso do produto. Além disso, a marca disponibiliza um programa de financiamento subsidiado para toda a sua linha 6×2, com condições especiais que facilitam a aquisição”, disse o executivo acrescentando que o veículo é oferecido na modalidade de crédito direto ao consumidor (CDC) com taxa de 0,96% para pagamento em 48 meses, com entrada de 20% e 90 dias de carência.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA – O novo Cargo Power 2431 conta com a completa assistência pós-venda dos mais de 100 distribuidores da Rede Ford Caminhões no Brasil, com conceito focado em rapidez, qualidade e preço justo. O modelo dispõe de um novo pacote de manutenção Ford Service que oferece três opções de contrato ao cliente, incluindo revisões (Class), revisões e itens de desgaste (Plus) ou assistência completa (Prime). O Cargo Power também já vem de fábrica com o sistema de telemetria Fordtrac ativado, que inclui funções de monitoramento e segurança, e contará futuramente com uma central de monitoramento para acompanhar o veículo em tempo real com equipe de apoio técnico.

