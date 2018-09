A comissão julgadora do Truck of The Year é composta por 25 jornalistas seniores de revistas especializadas em caminhões. Além da Europa, já são associados membros que representam China, Índia, África do Sul e Austrália. O jornalista Marcos Villela, editor da revista TRANSPORTE MUNDIAL, é o único representante do Brasil na comissão.

Veja quem faturou a premiação em 2017

Confira, abaixo, as empresas que mais vezes receberam este reconhecimento: