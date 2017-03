A TruckPad amplia o seu portifólio de serviços e passa a oferecer ao mercado a plataforma Carretos e Mudanças online, voltada para atender as necessidades de pessoas físicas e pequenos comerciantes que precisam fazer mudanças ou transportar produtos. “Resolvemos lançar este novo serviço baseado em pesquisa que fizemos com os caminhoneiros autônomos usuários de nosso aplicativo, que revelou que boa parte deles está disposta a aceitar esse tipo de serviço. Por outro lado, observamos também que a demanda por pessoas que procuram por carretos de confiança é alta. Decidimos então atender a necessidade das duas pontas do mercado”, afirma Carlos Mira, CEO da TruckPad.

O motorista que já tem cadastro no TruckPad poderá, caso queira, receber ofertas de fretes e de carretos simultaneamente. Para isso, basta habilitar a opção no aplicativo. A diferenciação entre frete e carreto será feita por cores e ele terá a comodidade de escolher se faz uma viagem curta e rápida ou se prefere pegar um frete e viajar pelo País. Os interessados em contratar um carreteiro podem entrar no site do Carretos e Mudanças online, colocar a origem e destino, o tipo da carga e as características do caminhão que precisa ou, então, por meio de um chat, os dois envolvidos acertam o serviço.