A Truckvan acaba de anunciar a sua entrada em um novo segmento, o rodoferroviário. Durante a sua participação na Fenatran, a empresa lançará um conjunto mecânico para montagem em caminhão, que possibilita que o mesmo rode em rodovias e ferrovias fazendo manutenção e também construção de linhas novas.

“O caminhão receberá um reforço em sua suspensão para que sua atuação sobre trilhos seja mais eficiente, permitindo que o veículo se desloque com segurança na linha férrea com uma velocidade máxima de 60 quilômetros por hora”, explica Arnaldo Nascimento, engenheiro mecânico projetista da Truckvan.

A empresa, que esse ano comemora 25 anos de atuação, irá apresentar também sua nova unidade móvel de eventos, que servirá como lounge vip para receber convidados e conta com uma estrutura diferenciada, que só será revelada no evento, com dois andares e seis ambientes.

Um dos principais objetivos da empresa na Fenatran é destacar sua posição como distribuidora da Randon Implementos na Grande São Paulo. A empresa expõe também um semirreboque com piso móvel para transporte de biomassa.

“A Fenatran é a principal feira para Truckvan, pois nos possibilita falar diretamente com nosso público-alvo e estreitar a nossa relação com clientes, parceiros e fornecedores. E para celebrar os nossos 25 anos, vamos preparar muitas surpresas para ser a nossa maior participação na história do evento e reforçar a mensagem de que somos ilimitados e que damos rodas à imaginação das pessoas”, destaca Alcides Braga, sócio-diretor da Truckvan.

Entretenimento

Uma atração que, certamente, agradará muito aos visitantes é o TruckEscape no Gelo, um jogo de fuga idealizado pela Truckvan, Thermo King e Escape Time especialmente para Fenatran, no qual podem jogar até 10 pessoas que vão precisar de muita comunicação e controle emocional para resolver alguns enigmas em até 20 minutos com um agravante: a temperatura da unidade móvel estará a zero grau.