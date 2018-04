Wilson Bricio foi nomeado CEO da TRW Automotive Ltda. no Brasil, permanecendo como Presidente do Grupo na América do Sul e CEO da ZF do Brasil Ltda. O executivo Marcel Oliveira torna-se Vice-Presidente de Recursos Humanos e Segurança da Informação, Dirk Esterle assume a Vice-Presidência de Finanças e TI (Tecnologia da Informação), enquanto Tarcisio Costa responde como Vice-Presidente de Gestão de Materiais. Além disso, Marcelo Oliveira e João Lopes são nomeados como Diretores de Qualidade e Aftermarket respectivamente. Moises Bucci, então CEO da ZF-TRW, suportará o processo de integração até meados de 2018, a partir de quando se dedicará a outros desafios profissionais fora do Grupo ZF.

A aquisição da TRW foi anunciada globalmente em 2015, e desde então a ZF vem trabalhando com um novo portfólio de produtos, unidades industriais e áreas de competência adquiridas. “Além de ser o País a receber a primeira planta industrial fora da Alemanha, especificamente no Brasil, a empresa teve na região um processo de integração acelerado em relação ao global, tendo atualmente já grande parte de suas estruturas integradas, priorizando as interfaces com o mercado”, afirma Wilson Bricio.

Na opinião do executivo, o mercado atendido pela ZF na América do Sul já nota os efeitos positivos desta nova fase: “O foco total continuará sendo no cliente, que sentirá os benefícios da estrutura integrada de gestão e a melhor sinergia entre as áreas de negócios”.