A UFI Filters acaba de anunciar a construção de nova planta para atender montadoras e reposição no mercado brasileiro, América Latina e Estados Unidos. O empreendimento será localizado em Jundiaí-SP, onde a empresa tem sede e produz desde julho 2016 módulos de filtragem do óleo para veículos diesel da marca GM.

A previsão é que a nova fábrica entre em operação em 2020, gere 300 postos de trabalho e represente 15% do faturamento global estimado em R$ 500 milhões de euros em 2017

Com portfólio de mais de 3.000 produtos, a empresa produz anualmente mais de 70 milhões de filtros (ar, óleo, cabine e combustível) para o setor automotivo, incluindo veículos leves, pesados carros de Fórmula 1, além de equipamentos agrícolas, marítimo, industrial e engenharia mecânica e agora marca a sua presença no mercado brasileiro.

Entre as tecnologias desenvolvidas em filtros de combustível, por exemplo, está a DFM (Deep Filtration Media), projetada para a separação de água e filtragem de impurezas do combustível diesel, nas linhas de produtos Gen 2, ONE, DURALFILTER e DEFENDER.

As operações no Brasil serão comandadas por Eugenio Marianno, Diretor Geral, que tem experiência no mercado, tendo passado por cargos diretivos em empresas do setor, e as equipes de vendas estão sob a supervisão de Cassio Novelli para Equipamento Original (OEM) e de Pedro Henrique Almeida para o Mercado de Reposição (Aftermarket).

Segundo o CEO do Grupo, Rinaldo Facchini, a atuação no mercado brasileiro é muito importante para a empresa que já fabrica filtros para diversas montadoras que estão aqui instaladas. “Ficamos muito entusiasmados com a possibilidade de estarmos presentes no Brasil, um mercado em evolução. Estamos preparados para competir, pois oferecemos produtos de qualidade e temos know-how e tecnologia”, afirma.