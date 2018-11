Lançado há 25 anos, o Volvo FH conquistou o mercado global levando a fama de ser o caminhão mais seguro.

Em sua mais recente roupagem o modelo continua se destacando pelo design. Destaque para performance e aerodinâmica, que agradam muito os transportadores e autônomos, e também para o seu desenho descolado e o pacote de equipamentos tanto de série quanto de opcionais que privilegiam o conforto e a segurança.

O FH avaliado é o 6×4 com motor que desenvolve potência de 540 cv entre 1.450 e 1.900 rpm e torque de 265 mkgf de 1.050 a 1.450 rpm – o maior da gama com propulsor de 13 litros.

Nessa configuração o caminhão mostra o seu desempenho atrelado a um bitrenzão com PBTC máximo de 74 t.

As respostas do motor de maior potência da gama 13 litros, o D13C540 é empolgante de sentir, ainda mais com o caminhão carregado no seu PBTC máximo como nessa avaliação. Enfrentamos um trajeto de cerca de 100 quilômetros, de Curitiba ao Porto de Paranaguá (PR) pela BR-277.

Sua tecnologia é um diferencial comparando o FH aos demais do segmento. Destaque para o I-See sistema que lê o trajeto por onde o caminhão passar e quando ele retornar ao mesmo local, por reconhecer o percurso, o fará com o propósito de garantir a máxima economia. O bacana é que ele armazena os dados permitindo ser compartilhado com os demais caminhões Volvo que existirem na frota.

Solução notável

O Driver Coanching é outra solução de telemática da Volvo que permite fazer o acompanhamento da forma de condução em tempo real. Funciona como um instrutor on-line que da nota de 0 a 100% com base no estilo de direção do motorista como frenagem, aceleração, uso das marchas etc.

Na sua versão mais completa, o FH é equipado com ferramentas de segurança como câmera de monitoramento da faixa de rodagem, sensor de chuva, sensor de ponto cego, piloto automático e frenagem ACC – sistema de radar que garante uma distância segura do caminhão com o veículo da frente.

O Stretch Brake (prevenção de efeito L) é uma nova funcionalidade que freia de forma suave e intermitente o reboque e minimiza o risco de acidente. Esse sistema funciona em velocidades de até 50 km/h.

Outro opcional é a câmera de ré que pode ser instalada atrás do caminhão ou da carreta, dependendo da necessidade do frotista.

O design dos espelhos retrovisores externos do FH também foi desenvolvido com foco na segurança, tanto que a lacuna entre o caminhão e os espelhos (bipartidos) é até 25% maior no lado do condutor, o que lhe dá maior campo de visão.

Por dentro do FH

A bordo, o destaque vai para a tela de 7 polegadas, uma central que permite que o motorista tenha alguns comandos do veículo em um só lugar. De boa grafia e bem intuitiva, como o computador de bordo, nele é possível acessar o GPS, o sistema de áudio, Bluetooth e recursos como o Driver Coaching e acompanhar a leitura do I-See com o GPS ativado.

Tudo no FH é moderno. A versão avaliada equipa a cabine Globetrotter XL Segurança, ou seja, a topo de linha da marca, com direito a todos os recursos, tecnologias e itens de conforto hoje possíveis em um caminhão.

O teto solar possui cortina com comando elétrico. Mas durante o dia, sem a cortina, traz um ambiente iluminado à cabine.

O posto de trabalho do motorista é um verdadeiro cockpit.

Os ajustes dos assentos são controlados eletronicamente, como de um carro de luxo. O volante com acabamento em couro e o material do painel, agradam ao toque. E a quantidade de portas-objetos a bordo não deixam a desejar – típico de um caminhão direcionado às longas distâncias rodoviárias.

O sistema de basculamento é elétrico, o que agiliza qualquer manutenção ou checagem, comuns antes de seguir viagem.

Nessa versão, o ar-condicionado é digital e o sistema de som é completo com rádio bluetooth e acesso a aplicativos de streaming de música.

O para-brisa reto dá uma visão mais panorâmica do que está à frente e os retrovisores laterais bitpartidos, de manobra e frontal colaboram para o melhor campo de visão.

Para obter mais detalhes sobre essa reportagem confira a matéria completa na edição de nº 176 da revista Transporte Mundial. O vídeo completo de nossas impressões a bordo do FH 540 você também confere na nossa plataforma TV Transporte Mundial hospedada no youtube pelo link a seguir