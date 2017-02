O Unimog U 430– caminhão para aplicações especiais da Mercedes-Benz – está em operação na cidade de Leogang, estado austríaco de Salzburg, auxiliando na limpeza de estradas cobertas de neve. Na estação de esqui, por exemplo, as temperaturas podem chegar até -20°C à noite, sendo comum verificar o acúmulo de 50 cm de neve em poucas horas. Nestes casos, uma equipe de limpeza precisa ir para as estradas até as 5 da manhã a fim de garantir que nos horários de pico as vias mais movimentadas estejam desobstruídas.

O veículo possui todas as rodas direcionais e com tração e, segundo a empresa, se destaca pelo engate rápido da marcha à ré e pela desobstrução da pá de limpeza da neve, aspectos essenciais nessa demanda.

Com a “Ré Eletrônica Rápida”, o Unimog é capaz de trocar com agilidade uma marcha à frente por uma de suas três marchas à ré. Quando está limpando estacionamentos de veículos, por exemplo, o veículo frequentemente opera indo para frente e para trás, mudando rapidamente de direção, o que melhora a eficiência na limpeza da neve do local. Hoje, com a presença desta tecnologia, este tipo de serviço é realizado em menor tempo.

Outro importante destaque do veículo é o auxílio do dispositivo de limpeza de neve pelo sistema hidráulico. Isso garante que uma parte do peso do equipamento de limpeza possa ser transferida para o eixo dianteiro. Além disso, o grau de balanço é ajustável de forma contínua, pelo painel de instrumentos do veículo. Esta função aumenta a tração no eixo dianteiro, reduz o desgaste da lâmina de limpeza de neve, protege a superfície da estrada e reduz o ruído.

