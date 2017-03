A Univipal – universidade corporativa da Vipal Borrachas – mobilizou mais de 10,7 mil participantes, entre integrantes da Vipal Rede Autorizada e clientes, número 4,2 mil superior ao do ano passado.

Os participantes fizeram visitas às fábricas de Nova Prata/RS e Feira de Santana/BA,e realizaram curso de EAD (ensino à distância), treinamentos in loco com equipes técnica e comercial, curso presencial de Gestão de Negócios e aulas práticas no Centro Técnico Vicencio Paludo (CTV), espaço que completa 30 anos em 2017.

O programa de cursos à distância teve indicadores significativos em 2016, com 1.859 alunos participantes. Dos treinamentos presenciais, tanto pela equipe técnica quanto comercial, foram 954 no total em 2.435 horas de aula, mobilizando 8.387 profissionais das mais diversas localidades de todas as regiões do Brasil.

Em 2017, se completam 35 anos que a Vipal realiza essa prática, a qual vem ao longo deste tempo qualificando e aprimorando o mercado nacional de reforma de pneus.

Um dos programas mais procurados da Univipal, que vem se consolidando como uma importante ferramenta de qualificação do mercado de reforma de pneus no Brasil, é o curso de Gestão de Negócios.

Criado em 2014, o curso tem objetivo de capacitar proprietários e gestores da Vipal Rede Autorizada nos tópicos de gestão mais relevantes para a sustentação e resultado do seu negócio. O programa formou 62 novos alunos, superando em 30 o alcançado no ano de 2015. Eles agora se somam aos 57 formados, que já contam no currículo com este curso reconhecido pela faculdade Monteiro Lobato, credenciada pelo Ministério da Educação.

“Através de todas as suas atividades, a Univipal tem se posicionado cada vez mais como um dos principais difusores dos valores da Vipal Borrachas. Unimos o conhecimento aprendido no dia a dia com a experiência em instrução formal de modo a levar ao mercado e aos diversos profissionais que nela atuam a principal mensagem da marca: ‘A Estrada Ensina a Vencer’”, aponta Andreia Peruzzo, Coordenadora da Univipal.