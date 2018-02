Em seu primeiro ano da implementação de sua ofensiva no segmento de Veículos Utilitários Leves (VUL), o Groupe PSA (Citröen e Peugeot) atingiu a marca de 44 mil unidades vendias durante o ano de 2017 na América Latina. O resultado, que está em linha com o plano mundial de crescimento rentável, representou crescimento de 13% em relação ao ano de 2016.

De acordo com informações da empresa, os lançamentos realizados em 2017 contribuíram amplamente para a obtenção desses resultados na região. O Citröen Jumpy e a Peugeot Expert, montados no Uruguai em colaboração com a Nordex, e lançados no Brasil e na Argentina no segundo semestre, são um dos grandes destaques do Grupo no ano. O Grupo contou também com o lançamento na Argentina dos novos Jumper e Boxer, ambos fabricados na Europa e com performance comercial da Peugeot Partner no Brasil, que teve seus volumes triplicados em relação ao ano de 2016.

O Vice-Presidente de VUL do Groupe PSA na América Latina, Frédéric Chapuis, destacou que os programas Peugeot Total Care Pro e Compromisso Citröen Pro refletem o empenho da companhia em proporcionar um elevado nível de qualidade de atendimento em venda e pós-venda aos clientes profissionais, disponibilizando-lhes uma estrutura de serviços altamente profissionalizada. “Esse tem sido um fator diferenciador muito importante, como notamos pelos excelentes resultados que obtivemos no ano passado”, concluiu o executivo.