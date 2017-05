Durante o teste do Mercedes-Benz L-1316 o que mais nos impressionou foram suas características quanto à rapidez e ao baixo consumo de combustível. O bom desempenho e a economia de diesel foram suas características quanto à rapidez e ao baixo consumo de combustível. O bom desempenho e a economia de diesel foram possíveis graças ao fato do caminhão estar equipado com turbina (equipamento de série) e diferencial de dupla velocidade (opcional).

O motor do L-1316 é diferente do motor do Mercedes 1313 apenas no que diz respeito à turbina. É ela que eleva a potência desse motor para 156 cv, em lugar dos 130cv do 1313.

O diferencial de dupla velocidade facilita bastante a vida do caminhoneiro, pois torna desnecessário, em pequenos aclives, a mudança de marchas. Em situações como essas basta acionar o botão que fica na alavanca de câmbio, desacelerar e pisar na embreagem, fazendo com que seja feita a troca para a relação mais curta. Esses engates exigem uma certa prática. Nas primeiras vezes é comum arranhar durante as trocas de marcha, problema resolvido depois de um breve período de adaptação ao sistema.

DESEMPENHO

O nosso L-1316 foi bastante exigido pelo técnico da Mercedes-Benz que dirigiu o caminhão durante o teste, e atingiu uma marca de consumo de 3,77 km/litro no percurso padrão de 367 quilômetros, a uma velocidade média de 65,60 km/h. Não fosse essa exigência feita ao motor, o consumo poderia ter sido ainda melhor. Para ter uma ideia melhor sobre o desempenho, vale dizer que os 31 quilômetros de subida da Serra do 90 (BR 116) foram transpostos em apenas 34 minutos, a uma velocidade média no trecho de 54,71 km/h. Consumo nesse mesmo trecho 2,02km/litro.

Mesmo sendo bastante exigido, o caminhão não apresentou tendência ao superaquecimento nem à queda de pressão de óleo.

DETALHES

A cabine simples do 1316 é a mesma que equipa todos os outros modelos Mercedes: razoavelmente confortável para quem dirige, comandos de fácil acesso, ventilação boa. Como equipamento opcional há a direção hidráulica. Acreditamos que seria oportuna a adoção nesse caminhão, de uma alavanca de câmbio maior, pois a original deixa um pouco a desejar devido ao tamanho. Oportuna também seria a colocação de espelhos laterais maiores, que proporcionam melhor visibilidade.