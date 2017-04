A Polícia Rodoviária Federal, que promove até as 23h59 do dia 16/04 a Operação Semana Santa, divulgou as restrições para os veículos pesados durante o feriado. Para aumentar a fluidez do trânsito nas rodovias federais de pista simples, ficará proibido o trânsito de veículos de cargas com dimensões excedentes.

Estão proibidos de circular todos os veículos de cargas (CVC- Combinações de veículos de cargas) portadores de AET (Autorização especial de trânsito), bem como as cegonhas (Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP) portando ou não AET), de acordo com a portaria 21/2017 da Polícia Rodoviária Federal publicada no DOU (Diário Oficial da União) de 24 de março de 2017.

O motorista que for flagrado descumprindo a determinação será multado pela PRF. A infração é média, gera multa de R$ 130,16, com 4 pontos na CNH. Além disso, o condutor será obrigado a permanecer com o veículo estacionado até o final do horário de restrição.

Veja os dias e horários de tráfego proibido: