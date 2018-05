A segunda feira (21/05) começou com diversos pontos de manifestação de motoristas de caminhão. Os profissionais pedem a redução do preço do óleo diesel por conta dos reajustes feitos pela Petrobras por causa da alta no preço internacional do petróleo. A empresa elevou os preços do diesel em 0,80% e este foi o quinto reajuste seguido.

Nove Estados do País estão com manifestações (Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo). Confira a lista de pontos que a assessoria de comunicação da via Dutra divulgou:

Cidade – Jacareí

Km 162 sentido RJ

Manifestantes ocupam via local paralela à rodovia;

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Cidade – Jacareí

Km 159 sentido RJ

Manifestantes ocupam um posto de serviço;

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Reflexo – 5 km de lentidão

Cidade – São José dos Campos

Km 145 sentido RJ

Manifestantes em frente à REVAP

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Cidade – Pindamonhangaba

Km 101,6 sentido RJ

Manifestantes ocupam duas faixas (central e direita) de tráfego.

Faixa da esquerda liberada somente para veículos de passeio e ônibus.

Reflexo – 6,5 km de lentidão

Cidade – Pindamonhangaba

Km 101,6 sentido SP

Manifestantes ocupam a faixa da direita e o acostamento.

Faixa da esquerda liberada somente para veículos de passeio e ônibus.

Reflexo 2 km de lentidão

Cidade – Lorena

Km 51,8 sentido SP

Manifestantes ocupam a faixa da direita e o acostamento.

Faixa da esquerda liberada somente para veículos de passeio e ônibus.

Reflexo 1 km de lentidão;

Cidade – Barra Mansa

Km 274 sentido RJ

Manifestantes ocupam o acostamento.

Faixas da direita e esquerda liberada somente para veículos de passeio e ônibus.

Tráfego livre no local

A CCR NovaDutra informa que, em virtude do anúncio de eventuais paralisações da rodovia Presidente Dutra pelos movimentos de caminhoneiros designada para a data de hoje, 21/05/2018,conseguiu liminar favorável à petição de Interdito Proibitório contra esses eventos.

A liminar foi concedida na última quinta-feira, 17 de maio, pela Juíza Patrícia Cotrim Valério, titular da 1ª Vara Estadual de Santa Isabel, e é válida para toda a extensão da rodovia Presidente Dutra, em seus 402 quilômetros, nos trechos do Rio de Janeiro e de São Paulo.

De acordo com a liminar, está proibido “o tráfego de pessoas ou estacionamento de veículos bem como, por Centrais Sindicais, Órgãos de Classe e Movimentos Sociais, estes últimos caso identificados por ocasião à participação de manifestação “Paralisação dos Caminhoneiros”, sob pena de multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em caso de descumprimento. Foi determinado ainda o distanciamento mínimo de 500m de pessoas e veículos (participantes das manifestações) das praças de pedágio.”

A Juíza ainda solicita que “Para assegurar o cumprimento da decisão, oficie-se ao Comando da Polícia Rodoviária Federal e ao Comando da 2ª Região Militar do Exército Brasileiro para coadjuvar no cumprimento da medida.”

A CCR NovaDutra faz questão de ressaltar que respeita o direito democrático de manifestação dos cidadãos, mas não pode permitir que os direitos de ir e vir de seus usuários sejam prejudicados. Cabe agora às forças policiais o cumprimento da determinação da Justiça.