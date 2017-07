A Mobil Delvac irá promover o concurso gastronômico “Sabores da Estrada”. Os interessados em participar da ação poderão se inscrever no hotsite www.saboresdaestrada.com.br até 13 de agosto, para enviar sua receita, que deverá ser preparada na caixa cozinha do caminhão.

Os dez finalistas participarão de um concurso programado para 24 de agosto, no pátio do programa Estrada para Saúde da CCR Autoban localizada no Graal, no km 56 da Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí (SP). Além do sabor e da habilidade no preparo do prato, considerando todas as dificuldades de cozinhar em uma caixa cozinha, o júri avaliará a criatividade de cada um dos candidatos selecionados para a competição.

As três melhores receitas serão premiadas com equipamentos para a caixa cozinha e o grande vencedor receberá uma nova caixa cozinha completamente equipada com: uma cozinha Caibi dois andares tradicional, uma geladeira Climatizar 84 litros bivolt, um fogareiro em ferro fundido Resfriar e três banquetas em madeira dobrável, além de participar de uma matéria no quadro Amigos de Estrada Mobil Delvac no programa Pé na Estrada, da Band.

Integram o júri a gerente de marketing da Mobil Delvac, Roberta Maia, o jornalista Pedro Trucão – que também fará a cobertura ao vivo do concurso e produzirá vídeos do evento para engajar os demais motoristas – entre outros convidados.