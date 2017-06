A MWM International promove até hoje (05/06) às 11h, leilão de motores para caminhões com os bens localizados em São Paulo/SP. O bem de maior valor parte da oferta de R$ 8 mil.

O motor Maxxforce 4.8H Agrale ônibus (zero km), série: U1A008617, é o destaque do leilão, partindo de R$ 8 mil. Outros itens relevantes à venda são: um motor Maxxforce 4.8H Agrale ônibus (zero km), série: U1A008616 e o motor Maxxforce 4.8H Agrale ônibus (zero km), série: U1A008621, ambos também com valor inicial de R$ 8 mil.

Todos os lances já podem ser realizados por meio do portal Superbid (www.superbid.net), plataforma online de leilões presente em cinco países da América Latina. Também é possível realizar lances presenciais na sede da companhia, em São Paulo, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One – 4º Andar. Mais informações pelo telefone (11) 4950-9400.