O sistema de suspensão, composto por diversos componentes, entre eles, amortecedores, molas, batentes, coxins e bandejas, é responsável pelo conforto e segurança do motorista, garante a estabilidade e ajuda a manter a vida útil do veículo, já que estes itens absorvem os fortes impactos de pisos irregulares.

Para Jair Silva, gerente de qualidade e serviços da Nakata, é importante o motorista redobrar a atenção para esse componente na hora de realizar a manutenção do veículo. “Os amortecedores e outros componentes da suspensão, com o tempo, podem ser danificados pelo tráfego em ruas esburacadas, em valetas em alta velocidade ou por não respeitar o limite de carga do veículo, bem como podem sofrer desgaste natural”, comenta o gerente.

Ele explica que isso acontece devido ao constante atrito das peças em movimento que acaba desgastando e criando folga entre as partes móveis que compõem os amortecedores.

Outros fatores que podem afetar as peças do sistema de suspensão são a falta de alinhamento da direção e balanceamento das rodas. Molas cansadas ou quebradas, buchas, batentes ou coxins danificados também podem comprometer amortecedores e outros componentes do veículo.

Após os 40.000 km rodados, a recomendação é fazer revisão no sistema de suspensão a cada 10.000 km em uma oficina especializada e de confiança.