O extrapesado Arocs da Mercedes-Benz é utilizado por operadores de construção na Europa em diversas tarefas. É direcionado tanto para aplicações on-road, como off-road. Além de ser comercializado no mercado europeu, o modelo também é exportado pela Daimler Trucks para países da África e do Oriente Médio.

O modelo é disponibilizado em 4 versões com 18 faixas de potência, de 238 cv a 625 cv, tração (4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×2, 8×4, 8×6 e 8×8), transmissão (8, 12 e 16 marchas).

O Arocs SLT é requisitado para cargas super pesadas e indivisíveis. Tem peso bruto total combinado (PBTC) de 250 toneladas, motor de 625 cv a 1.600 rpm, com 3.000 Nm de torque a 1.100 rpm, e ainda a transmissão automatizada Mercedes PowerShift de 16 marchas.

As versões de equipamentos do Arocs incluem ainda opções de suspensão metálica ou pneumática e quadros projetados para uso on-road ou off-road, com diversas distâncias de entreeixos.

Para uso off-road, a Mercedes-Benz oferece três versões de tração em todas as rodas. Se carga útil e consumo de combustível são a prioridade, o engate momentâneo da tração total é a escolha certa. Se a força máxima for necessária, a solução é a tração permanente em todas as rodas. A terceira versão, a tração auxiliar hidráulica (HDA – Hydraulic Auxiliary Drive), tem motores nos cubos de rodas no eixo dianteiro. Essa solução é utilizada em eventuais necessidades de aumento da tração, o que contribui para a imagem do Arocs como um caminhão multiuso.