O Brasil enfrenta o terceiro dia de paralisação dos carreteiros. A manifestação tem como objetivo resolver a questão dos aumentos de valores do diesel que até o momento já acumulou 8%.

Alguns Estados do País já estão sentindo os reflexos dessa paralisação como é o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal que já anunciaram que alguns postos já sofrem com a falta.

Em Recife foi observado redução no número de ônibus. Em Mato Grosso o transporte escolar foi suspenso. Além disso, já foram computadas altas nos preços de gêneros alimentícios. Sem contar os correios que já suspenderam temporariamente as encomendas enviadas por Sedex10, 12 e Hoje.

Mas se a paralisação continuar outros setores podem sofrer consequências assim como mostra um vídeo lançado recentemente pela FETCESP e sindicatos paulistas sobre “O que aconteceria se os caminhões sumissem durante 5 dias”? Confira.

O presidente da federação, Flávio Benatti, explica que o objetivo é chamar atenção da sociedade para a importância do setor de transporte no cotidiano das pessoas. “Muitos reclamam da circulação de caminhões, mas se esquecem da importância do transporte rodoviário de cargas para o dia a dia de cada um de nós. Pretendemos iniciar um processo de conscientização da necessidade de conviver com o transporte de cargas para o bem de toda a sociedade e economia”.