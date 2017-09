1 GENIVALDO MACHADO BRANDÃO

O autônomo Genivaldo Machado Brandão, 36 anos de idade e nove na profissão, é usuário assíduo de aplicativo. Natural de Sumaré/SP, ele contou que a ferramenta funciona, inclusive sendo bastante útil para obter carga de retorno, mesmo considerando que na maioria das vezes o valor do frete é menor.

O carreteiro atua no transporte de carga seca e diz não ter tempo para correr atrás de agências de cargas. “Quando vou descarregar em uma região onde não estou habituado, consulto o aplicativo para não voltar vazio. O valor do frete é baixo, mas ajuda a fechar as contas no azul no fim do mês”, explicou. Genivaldo acrescenta que os aplicativos estão ao lado dos motoristas e ajudam bastante na busca por viagens mais rentáveis.