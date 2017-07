São muitos os desafios que as fabricantes de caminhão têm no seu dia a dia. Entre eles, desenvolver produtos altamente seguros e com tecnologias embarcadas que favoreçam a rentabilidade do transportador. E veículos produzidos com materiais mais leves são mais rentáveis, já que gastam menos combustível e têm mais capacidade de carga.

Não por acaso é que as fabricantes usam alguns componentes produzidos com materiais mais leves, exemplo disso é o alumínio usando nas rodas e no tanque de combustível.