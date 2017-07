Estar com os componentes da suspensão checados periodicamente contribui é essencial para promover a segurança do veículo e do motorista nas estradas. Afinal, são eles os responsáveis por manter o contato permanente dos pneus com o solo.

“São eles que proporcionam segurança, conforto e estabilidade aos condutores e passageiros”, afirma Juliano Caretta, coordenador de Treinamento Técnico da Monroe.

Quando desgastada, a peça pode ainda comprometer a estrutura do veículo e acarretar sérios problemas de dirigibilidade. “Componentes com problemas afetam a capacidade de frenagem do veículo, exigindo uma maior distância para o processo, especialmente em velocidades elevadas. Uma maior demora na resposta ao desviar de um obstáculo também pode ocorrer, colocando em risco a segurança dos ocupantes”, alerta Juliano Caretta.

Além das más condições das estradas, a deterioração de outros componentes internos da suspensão são os maiores causadores de problemas nos amortecedores.

A Monroe recomenda a revisão periódica das peças a cada 10.000 quilômetros ou conforme especificação da montadora.

Dicas para manter o componente em boas condições: