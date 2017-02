O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas no Paraná (Setcepar) listou alguns dos principais fatores que diminuem a vida útil dos freios:

Excesso de peso dos caminhões;

Estradas esburacadas;

Acidentes e chuvas;

Falta de manutenção nos veículos: um dos principais fatores para o enfraquecimento do mecanismo

Ações preventivas

Segundo o diretor do Instituto Setcepar de Educação do Transporte (Iset) Wilson Rebello, com algumas ações simples de prevenção, o motorista pode prolongar a eficiência dos freios, o que gera mais segurança para o profissional e mais economia para as transportadoras. “Há um erro por parte de alguns motoristas em pensar que a manutenção dos freios se limita à checagem das peças depois de um longo tempo de uso”, explica.

De acordo com Rebello, fora as pastilhas e lonas – materiais de atrito que garantem a frenagem – os freios são compostos por peças fixas e móveis, materiais que sofrem desgaste natural com o tempo de uso. “Não é possível determinar a quilometragem específica relacionada à durabilidade do sistema de freio. Por isso, é importante fazer a manutenção preventiva ao menos duas vezes por ano”, esclarece.

Tecnologia

O diretor alerta que existem vários sistemas que indicam que a pastilha precisa ser substituída. Os veículos mais avançados têm um sensor que indica quando o componente atinge a espessura mínima. “É importante investir em tecnologia para a segurança do motorista e da empresa, já que um acidente ou um defeito podem causar grandes prejuízos”, orienta.