Criado no ano de 2010, o Prêmio Transporte Responsável, realizado anualmente (com exceção de 2015) em parceria com a FABET, alcança a sua sétima edição em 2017, passando a ser promovido pelas revistas TRANSPORTE MUNDIAL e O Carreteiro, publicações da GG Mídia, e pelo programa Pé na Estrada, produção da Trucão Comunicações e GG Mídia.

O Prêmio foi criado para reconhecer e valorizar as ações e iniciativas empresariais nas áreas de segurança no trânsito e sustentabilidade ambiental. E a partir desta edição, em vez da premiação por índices, os três primeiros colocados foram premiados.

A edição de 2017 teve sua cerimônia de premiação realizada nesta quinta-feira (19), no São Paulo Expo, zona sul da capital paulista. O 7º Prêmio Transporte Responsável tem o patrocínio da Mercedes-Benz Brasil, coorealizado com a Fabet e apoiado por Fenatran e Som da Ilha.

Confira as empresas premiadas em ordem de colocação:

Categoria: Transporte de Cargas Perigosas

1º Gafor

2º Coopercarga

3º Concórdia

Categoria: Transporte de Cargas em Geral

1º Gafor

2º Aranão Transportes

3º Coopercarga

Concurso de Cases Categoria Transporte

Vencedora – “Pátio de Triagem” – Raízen

Menção Honrosa – “Campanha Acidentes Zero” – Grupo Tombini

Concurso de Cases Valorização do Motorista

Vencedora – Programa de Incentivo aos Motoristas – Química Amparo Ltda (Ypê)

Menção Honrosa – “Programa Motorista Padrão”, Concórdia Transportes, que já foi vencedora desde concurso com o case “Acidentes Zero, Carros Zero Quilômetros”.