Os motoristas de caminhão e familiares credenciados na Feira do Carreteiro terão a oportunidade de curtir uma programação especial de shows. No primeiro dia (19/07) sobe ao palco a dupla sertaneja Bianca e Fabiano, em seguida é a vez de Jorge Negretti fazer uma apresentação de acrobacias com motocicletas.

O segundo dia (20/07) terá como atração especial o cantor Daniel, com oferecimento da Mercedes-Benz, que promete agitar o público com suas músicas de sucesso. E para finalizar o evento, no dia 21/07, Banda 8 segundos.

Todas as atrações são grátis para os motoristas e familiares presentes no evento. Para o público geral, os ingressos estarão disponíveis para venda a partir de quarta-feira (19/07). O valor é R$5,00 para os shows dos dias 19 e 21 de julho e de R$ 10,00 para o do dia 20 de julho (Daniel). Parte da renda será destinada a uma instituição de caridade da região.

A 38ª Feira do Carreteiro será realizada entre os dias 19 e 21 de julho, no Pátio do Santuário Nacional Aparecida, km 71 da Via Dutra, em Aparecida/SP. Espaço onde a Feira acontecerá pelo 22º ano consecutivo.

O objetivo da Feira do Carreteiro, além de levar entretenimento e lazer aos participantes, é levar aos motoristas produtos e informações da atividade do Transporte Rodoviário de Cargas e proporcionar a oportunidade de conhecer as novidades do setor.

Isso é possível através de palestras ministradas por profissionais altamente capacitados, exposição de produtos e serviços, informações diversas de interesse da categoria e o Truck Test que permite aos carreteiros dirigirem os principais lançamentos de caminhões do mercado.

O credenciamento pode ser feito antecipadamente pelo site www.ocarreteiro.com.br/cadastro.