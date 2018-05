Uma nova plataforam para pagamento eletrônico de pedágios, estacionamentos, postos de combustíveis além de meios de pagamentos para mobilidade urbana acaba de ser anunciada. Trata-se da Veloe, solução disponibilizada pelo Banco do Brasil e Bradesco, por meio de sua controladora Alelo.

Neste primeiro momento, o produto está disponível para um grupo de clientes convidados e domiciliados no estado de São Paulo, que já contarão com uma rede de aceitação de 24 concessionárias, com cobertura total no estado de São Paulo, incluindo rodovias federais, e estacionamentos que contemplam os principais shoppings da cidade de São Paulo em localizações estratégicas.

Já a partir do segundo semestre, a operação iniciará seu processo de abertura ao mercado, com presença nas principais rodovias do estado do Rio de Janeiro e se estendendo para as outras regiões do País. Até o final do ano, a plataforma estará em todas as rodovias pedagiadas do Brasil. A expectativa é atingir a marca de 1,5 milhão de usuários até 2020.

Os serviços serão comercializados para pessoas físicas e jurídicas. Para consumidores, o lançamento prevê planos para atender a diferentes perfis de clientes, que usam somente na estrada ou na cidade, além de planos que contemplam todo tipo de uso. Para empresas, estarão disponíveis planos para pequenas e grandes frotas.