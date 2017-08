A Superbid realiza até o dia 16 de agosto dois leilões de caminhões e ônibus das empresas Usina Delta e Ativa Patrimonial. São 32 lotes de ativos com valores que variam entre R$ 8 mil e R$ 150 mil.

O leilão da Usina Delta, trading de commodities energéticas, vai até 14 de agosto (segunda-feira), às 11h. São sete lotes com valores entre R$ 16 mil e R$ 28 mil, que estão localizados em Conquista (MG). Entre os destaques do pregão está um caminhão bombeiro agrícola Ford cargo 2626, 2003, com lance inicial de R$ 28 mil.

Com 25 lotes, o pregão da Ativa Patrimonial, consultoria de Controle Patrimonial, Avaliações e Ativos Imobilizados, está localizado em Ribeirão Preto (SP), e se encerra no dia 16 de agosto (quarta-feira). O valor dos bens varia entre R$ 8 mil e R$ 150 mil. Um caminhão bomba lança de concreto Mercedes Benz 2726 6X4, 2010, com lance inicial de R$ 150 mil, é o destaque do leilão.

Todos os lances já podem ser realizados por meio do portal Superbid (www.superbid.net) e lances presenciais na sede da companhia, em São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One – 4º Andar. Mais informações pelo telefone (11) 4950-9400.