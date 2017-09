A comercialização de caminhões, ônibus e vans pela OLX cresceu 20,4% no primeiro semestre de 2017 em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram 74.181 unidades de veículos vendidos na plataforma.

“Somente em julho de 2017 tivemos mais de 2 milhões de pessoas acessando a categoria de caminhões, ônibus e vans no site e aplicativo da OLX. Isso mostra nossa relevância no mercado e reforça nossa liderança em audiência no segmento de veículos”, salienta Marcos Leite, EVP da OLX no Brasil.

Em resultados totais, os estados que mais venderam caminhões, ônibus e vans foram:

Estado 1º Semestre – 2017 % de crescimento

São Paulo 16.273 23,2%

Paraná 8.748 37,3%

Minas Gerais 6.384 33,1%

Rio de Janeiro 5.393 4,9%

Rio Grande do Sul 4.995 15,1%