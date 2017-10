Para a Mercedes-Benz as vendas de caminhões devem crescer cerca de 20%, em 2018. Para o vice-presidente de vendas, marketing e peças & serviços caminhões e ônibus, Roberto Leoncini, além do transporte graneleiro, canavieiro e demais atividades do agronegócio, outros setores começam a dar sinais de retomada, como a mineração, transporte de gases e líquidos, combustíveis e produtos frigorificados. “O nível de consulta por parte dos clientes vem aumentando de forma consistente, o que confirma essa tendência”.

Já para o presidente da Mercedes-Benz no Brasil e CEO América Latina, Philipp Schiemer, a economia brasileira também ajuda, na medida em que sinaliza uma retomada do crescimento. “Fatores como inflação sob controle e juros mais baixos, por exemplo, devem motivar as empresas a renovar ou ampliar suas frotas”, diz ele.

No acumulado de janeiro a setembro de 2017, a fabricante manteve a liderança com quase 30% de participação de mercado e 9.343 caminhões emplacados. Em setembro, ficou entre as principais que mais venderam caminhões extrapesados no País. Com o emplacamento de 439 unidades, alcançou participação de 23%. Foram emplacados 295 caminhões extrapesados rodoviários da marca e no segmento fora de estrada, foram emplacadas 144 unidades, alcançando quase 50% de participação.

Empresa também anunciou plano de investimento de 2,4 bilhões no País

Entre 2018 e 2022, a Mercedes-Benz do Brasil irá investir R$ 2,4 bilhões no País. O valor será utilizado para modernização das fábricas de caminhões e chassis de ônibus de São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG), seguindo o conceito de Indústria 4.0. Também está incluso a melhoria dos veículos comerciais da marca e o desenvolvimento de novos produtos e de tecnologias em serviços e conectividade.

Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina, explica que atualmente, está sendo aplicado um investimento de R$ 730 milhões até 2018 com foco na modernização das duas fábricas, sendo R$ 500 milhões em São Bernardo do Campo e R$ 230 na planta de Juiz de Fora (MG). “Antes de concluir esse ciclo atual, a Mercedes-Benz se antecipa e já anuncia esse novo aporte, como forma de acompanhar as tendências do transporte e as solicitações dos clientes nos próximos anos”, completa Schiemer.

Adicionalmente, mais R$ 70 milhões estão sendo investidos na construção do Campo de Provas de caminhões e ônibus na cidade de Iracemápolis (SP), que será inaugurado no 1º semestre de 2018 e será o maior e mais completo do Hemisfério Sul.