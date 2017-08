A Mercedes-Benz continua apostando no aumento de negócios com caminhões usados no Brasil, alternativa atrativa para os clientes na hora de adquirir um veículo zero km ou um seminovo para renovação de frota. No primeiro semestre deste ano, foram vendidos mais de 163.000 caminhões usados no País, o que significa 4% de crescimento em relação ao mesmo período de 2016.

“Hoje, a proporção de venda é de 7,2 caminhões seminovos para um zero km, o que demonstra que o cliente está buscando cada vez mais essa alternativa no mercado no momento de renovar a sua frota. Nos últimos três anos, os volumes anuais de usados foram superiores a 300.000 caminhões. E devido à grande demanda desse mercado, estamos projetando um crescimento de 5% até o final deste ano”, afirma Ari de Carvalho, diretor de Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil

SelecTrucks

A SelecTrucks é uma unidade de negócios de caminhões seminovos, criado pela Mercedes-benz em 2013. Em quatro anos de atividades, a unidade comercializou mais de 2.000 caminhões usados.

Ari de Carvalho explica que o Selectrucks é uma importante ferramenta para alavancar também as vendas de caminhões 0KM. “Já vendemos cerca de 1.670 caminhões novos em negociações que envolveram a troca de usados dos clientes. Desse resultado, 1.000 veículos novos foram vendidos só nos últimos 18 meses. Em 2016, o SelecTrucks contribuiu em 1,3% na participação de mercado da marca nas vendas de caminhões”, completa.

No primeiro semestre deste ano, foram comercializados 423 caminhões, o que representa o dobro de veículos vendidos em relação ao mesmo período de 2016. Em média, são 70 mil consultas por mês no site da SelecTrucks, que atualmente avalia mais de 100 caminhões por dia no Brasil inteiro. Os autônomos são a grande maioria dos compradores.