Sistemas inteligentes que possam contribuir para a mobilidade livre de emissões e a redução de acidentes tem sido o foco do Grupo ZF, organização que está fortalecendo cada vez mais sua posição como um dos principais fornecedores da indústria de veículos comerciais do mundo. Sob o tema “Ver, Pensar, Agir”, suas mais recentes inovações – destinadas a caminhões, ônibus e vans – apresentadas no IAA 2016, mostraram que o objetivo do Grupo é se tornar líder global no fornecimento de tecnologias do futuro, em matéria de sensores, unidades de controle eletrônico, sistemas mecatrônicos e eletrificação de veículos.

Boa parte dessas tecnologias foi mostrada, na prática, no Innovation Truck 2016, um caminhão pesado preparado pelo Grupo que agrega avanços que o tornam um veículo muito mais seguro em termos de operação e de segurança. Aplicados com sucesso em carros de passeio, o protótipo é uma visão do futuro que combina sistema de direção com sistema de frenagem e passará a incorporar também os veículos para o transporte de carga e passageiros nos próximos anos.

Numa das funções, designada pela ZF como EMA (Evasive Maneuver Assist), ou Programa de Manobras Evasivas – desenvolvido em parceria com a Wabco -, o caminhão freia e desvia automaticamente do veículo ou objeto que estiver à sua frente para evitar a colisão. Já o HDA (Highway Driving Assist) sistema de Direção Assistida, mantém o veículo na faixa de rodagem e conserva distância adequada e segura do veículo que segue à frente, parando e andando, automaticamente, conforme o fluxo do trânsito.

Nas duas funções citadas, as quais têm ação no trânsito, o caminhão pode trafegar no modo autônomo, mas existe uma terceira função que estaciona o veículo automaticamente na doca de carga e descarga ao comando de iniciar na tela de um tablet, sem ninguém na cabine. Chamada de SafeRange, esta função minimiza o tempo de parada do caminhão e evita acidentes na manobra. Se houver uma pessoa ou objeto no caminho, o veículo para imediatamente.

Na prática, as ações parecem ser um truque de mágica, mas na realidade é a tecnologia de sensores que atuam de modo integrado e permitem que o veículo (Innovation Truck) tenha uma leitura completa e confiável do ambiente. O “cérebro eletrônico de alto desempenho” do caminhão processa as informações e realiza os comandos através de sofisticados programas mecatrônicos que incluem os sistemas do trem de força eletrificado e de direção. Tudo isso se aplica nas três funções de assistência.

No âmbito da eletrificação de veículos comerciais, a empresa apresentou um sistema totalmente elétrico para caminhões de distribuição de carga e ônibus urbano. Neste campo, os desenvolvimentos mais recentes da ZF são um sistema de tração central puramente elétrico que pode ser implementado em diversos conceitos de caminhões e ônibus de distribuição, e um acionamento elétrico próximo à roda para caminhões maiores de distribuição. Esse equipamento – que está instalado no Mercedes-Benz Urban eTruck – se baseia em uma tecnologia já aplicada num eixo elétrico tipo pórtico AVE 130 para ônibus urbanos.

Outro item da gama de novos produtos apresentados pela empresa é o sistema TraXon Hybrid, o qual consiste num motor elétrico alojado entre o propulsor a diesel e a caixa de transmissão e que pode ser implementado em caminhões de até 40 toneladas, para o transporte de longa distância. Este módulo híbrido, instalado no Innovation Truck, pode também auxiliar na alimentação de energia elétrica de outras unidades do veículo, como a câmara frigorífica, por exemplo. Outra solução apresentada – para comerciais leves e caminhões – inclui motor elétrico acoplado à transmissão formando um conjunto compacto capaz de alcançar até 150kw.

Friedrik Staedler, responsável pela divisão de tecnologias do grupo ZF, disse que fabricantes de caminhões e transportadores já confirmaram que querem ter essas inovações e isso tudo estará nas nos próximos anos. A expansão dessas tecnologias e outros sistemas inteligentes, inclusive na área da eletromobilidade, têm sido possíveis também em razão da expansão da ZF com a aquisição de empresas como a norte-americana TRW, concluída em 2015, negócio que permitiu o crescimento da linha de sistemas mecatrônicos. Outra organização que deverá fazer parte do Grupo é a Haldex, empresa especializada em freios para veículos comerciais e sistemas de suspensão a ar, cuja negociação encontra-se em andamento.

Para o Brasil, ainda não há previsão para a chegada destas novas tecnologias, porém, de acordo com o Winfried Gründler, responsável pela unidade de negócios de transmissões para caminhões e vans – divisão de tecnologia, a nova geração da caixa TraXon será produzida em solo brasileiro. Esta unidade vai substituir a AS Tronic, já utilizada no mercado brasileiro por caminhões pesados. Outra informação do executivo diz respeito à transmissão de nove marchas já existente aqui no País e que será disponibilizada também na versão automatizada. Isso porque a ZF, assim como seus concorrentes, já está de olho na automatização também dos modelos semipesados, médios e leves.