A FETCESP e sindicatos paulistas acabam de lançar o vídeo institucional “O que aconteceria se os caminhões sumissem durante 5 dias”?

O presidente da federação, Flávio Benatti, explica que o objetivo é chamar atenção da sociedade para a importância do setor de transporte no cotidiano das pessoas. “Muitos reclamam da circulação de caminhões, mas se esquecem da importância do transporte rodoviário de cargas para o dia a dia de cada um de nós. Pretendemos iniciar um processo de conscientização da necessidade de conviver com o transporte de cargas para o bem de toda a sociedade e economia”.