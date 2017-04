Pesquisa realizada Quest Inteligência, em janeiro, apontou que o custo de manutenção do Mercedes-Benz Actros é 15% menos quando comparado aos seus principais concorrentes.

Para divulgar amplamente essa informação aos clientes, a empresa acaba de lançar campanha de comunicação que também aponta outros atributos do modelo.

“Nessa campanha, enfatizamos que o Actros é um caminhão totalmente desenvolvido e produzido no Brasil, de acordo com as características e a realidade do transporte brasileiro”, explica Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus.

A campanha utiliza um vídeo gravado na própria linha de produção da fábrica da Empresa em Juiz de Fora, MG. O vídeo, criado pela agência Moma Propaganda, usa como personagem central a mãe de um caminhoneiro.

Ela vai até a linha de montagem na fábrica de Juiz de Fora para pedir mais dedicação e carinho na produção do caminhão, porque seu filho passa muito tempo na estrada e precisa de conforto e segurança.