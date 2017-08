A Vipal Borrachas ganhou o Prêmio Preferência do Transporte e Logística 2017, concedido pelo SETCERGS (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul), na categoria Fabricante de Borracha para Recapagem. Esta é a oitava vez que a Vipal é premiada nas nove edições do evento desde que a categoria foi criada, em 2009.

Realizado desde 1994, o Prêmio Preferência do Transporte e Logística tem por objetivo identificar as marcas preferidas das empresas transportadoras e operadores logísticos associados ao SETCERGS. Esta premiação permite à entidade reconhecer e homenagear aqueles fornecedores e parceiros que se destacam pela qualidade de seus produtos e serviços.