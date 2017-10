Em clima de otimismo a Volvo anunciou as novidades para a Fenatran. Um dos destaques da empresa na feira é o VM 270 autônomo, desenvolvido para otimizar as operações em ambientes controlados, como é o caso do segmento de cana de açúcar. O veículo trafega pelas lavouras com precisão de 2,5 centímetro de direção.

A tecnologia evita o caminhão pisotear nos brotos de cana e assim aumenta a produtividade do canavial. Um mapa digital do canavial inserido no computador de bordo do VM permite que as linhas de plantação sejam reconhecidas. Porém ainda é necessária a presença do motorista que, nesse caso, conduz o veículo até o início da linha na lavoura.

Outra novidade são os veículos FH 540 6×4 e o FH 460 6×2 otimizados com cores exclusivas e a bandeira da Suécia.

Além das novidades, o presidente do grupo Volvo na América Latina, Wilson Lirmann, destacou que a empresa acredita em uma melhora no mercado de transporte rodoviário de carga e que está preparada para a retomada do mercado. Lirmann disse também que o mercado da América Latina é importante para os negócios do grupo Volvo. “A expectativa para 2018 é de crescimento de 20% no segmento dos veículos acima de 16 toneladas”, afirmou.