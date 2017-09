7 1986

– Entra em vigor a primeira fase do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores), solução encontrar pelo Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) para reduzir as emissões de gases poluentes emitidos por veículos automotores. Nomeada de P1, esta fase inicial do programa conseguiu reduzir as emissões de Material Particulado dos veículos pesados em 20% de NOx (óxido de nitrogênio) em 12%. Dois anos antes, estudos realizados pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) identificaram a necessidade urgente de um programa para reduzir as emissões e deu forças para a criação do Proconve. Para alcançar os objetivos desta fase, os veículos passaram por pequenas modificações tecnológicas. Eles precisaram de recalibragem dos sistemas de injeção de combustível.