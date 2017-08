Já está disponível para IOS e Android o aplicativo O Carreteiro. O novo APP permite aos usuários o acesso as últimas notícias do setor de transporte rodoviário de carga, matérias exclusivas, conteúdo completo da Revista O Carreteiro e a possibilidade de compartilhar publicações de interesse através do WhatsApp. O objetivo é facilitar o dia a dia dos profissionais ligados ao segmento com informações, dicas de estrada- como segurança e manutenção-, tabela de distância, entre outros.

Baixe agora e boa leitura!

Versão para iOS: download

Versão para Android: download